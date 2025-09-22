ヒルトン名古屋は、11月6日〜12月28日の木・金・土・日・祝日限定で、1階オールデイダイニング「インプレイス 3−3（スリースリー）」において、クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」を開催する。同イベントは、まるで宝石箱を開ける瞬間のような高揚感をテーマに、季節のフルーツや欧州の伝統菓子を取り入れた華やかなスイーツが並ぶ。今年一年頑張った自分への“冬のご褒美タイム”を、贅沢なひとときで彩る。ライ