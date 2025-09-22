俳優の木村拓哉さんは9月21日、自身のInstagramを更新。ONE OK ROCK・Takaさんとのプライベートショットを公開しました。【写真】木村拓哉＆Takaのツーショットプライベートショット公開「高校生みたいな誘いに付き合ってくれたTakaでした…。そして、対応して下さったお店のスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました」とつづり、写真を1枚載せている木村さん。Takaさんとかき氷を食べるツーショットです。Takaさんは笑