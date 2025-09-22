「人手不足」という言葉を耳にする機会が増えたが、状況は改善に向かっているとは言い難い。とりわけ地域企業における人手不足は深刻化しており、すぐにでも有効な打開策が求められている。「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げているパーソルキャリアは9月9日、地域企業と首都圏在住の副業希望者がスキル起点で出会える対面イベント「スキルフォーラム」を開催。地域企業で働く人たちによるディスカッションが行われ