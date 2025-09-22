Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹ËÅçÍªÅÍ¡£¿ÈÄ¹188cm¤ò¸Ø¤ë25ºÐ¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¼éÈ÷ÅªMF¤«¤éCB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢³¤³°¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ËÅç¤Ï20Æü¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¸åÈ¾12Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡Ë¡£