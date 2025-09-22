¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÄï¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬Ä¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åç¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦ µÜËÜÍ§¼ùÈï¹ð 39ºÐ¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤ÎÄï¤Î¶»¤äÊ¢¤Ê¤É¤ò¡¢ÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²óÆÍ¤­»É¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 22Æü¤ËÄ¹ºêÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿