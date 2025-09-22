TBS系で週末に放送された世界陸上東京大会の視聴率が22日、世帯平均で20％に迫る高い視聴率だったことがビデオリサーチの調べで分かった。同大会は21日に全日程を終了。注目の決勝種目が集中した午後7時半からの時間帯で、20日は世帯平均で19・6％（関東地区、以下同）、個人は12・9％だった。瞬間最高は同9時44分で、世帯が24・8％、個人16・2％。女子5000メートル決勝で田中希実（26＝ニューバランス）が15分7秒34の12位でゴール