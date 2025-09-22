【モデルプレス＝2025/09/22】timelesz（タイムレス）の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」の新CM発表会に出席。原嘉孝がメンバーと叶えたいことについて明かした。【写真】timelesz新メンバー5人の初テレビCM◆原嘉孝、5人でやりたいことは「シェアハウス」5人でのテレビCMは初となるが、ほかに新たにこのメンバーで挑戦してみたいこと