韓国で放送予定の新ドラマ『赤ちゃんができちゃった』（原題）を飲酒運転により降板した俳優ユン・ジオンの“代役”が、『愛のあとにくるもの』で坂口健太郎らと共演した俳優ホン・ジョンヒョンで確定した。【写真】坂口健太郎、“三角関係説”でイメージ崩壊？そのワケは…ホン・ジョンヒョンの所属事務所SECRET ENTは9月22日、「ホン・ジョンヒョンがチャンネルAの『赤ちゃんができちゃった』に出演する」と明らかにした。同名の