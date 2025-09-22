連絡先を交換したくても、自分から切り出すことが恥ずかしくて、男性にさりげなくアピールするという女性は多いようです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「連絡先を交換したいと思っている女性がさりげなく取る行動」をご紹介します。【１】まわりのみんなと写真を撮って、「今の送るね」と言う「『今日の記念に』と写真を撮ってグループラインで送ることにする」（10代女性）など、画像を