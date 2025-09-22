2007年にブログ「あたし・主婦の頭の中」を開設、月間800万アクセスを誇る人気主婦ブロガー・カータンが、「ビバ 女の古」（主婦の友社）を出版。女の健康寿命は75歳まで！？ 老後はひたひた近づいてくるけれど、人生は楽しんだもの勝ち！ 迷ってる暇なんかない！ 「50代は楽しい！」と提唱する元CA・カータンの愉快な日常が、ユーモラスに描かれている。「テレ東プラス」は、出版記念イベントを終えたカータンを直撃。中年期を健