この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第20話をごらんください。 ゆかりとりさが公園に遊びに行った時のエピソードです。水筒を忘れ、家に取りに帰ったりさ親子を1時間待っていたゆかり親子。ようやく戻ってきたりさに「ご飯を食べよう」と言うと「まだ食べて