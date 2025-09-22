£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡Ö¼êÂ­¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¸ý¤ÈÀå¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤­¤Þ¤¹¤·°û¤ß¹þ¤ß¤Î¤´¤Ã¤¯¤ó¤â¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡ÛÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤¤°ÕÃÏ¤ÎÎÏ¤Ç£Á£Ì£Ó¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤