¡Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£"º£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢" ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Û´¥ÁçºÞ¤Ï¡ÖÀ¸¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¨¤ì¤ÆÈ¯Ç®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× ¡Ú¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡ÛÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´¥ÁçºÞ¤Ë¤Ï¿å¤ËÇ¨¤é¤¹¤ÈÈ¯Ç®¤¹¤ëÀÐ³¥·Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ ¡ÖËÍ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Ä