私はミキ。3年前に離婚し、フルタイムで働きながら息子のアサヒ（小3）を育てています。現在は2ヶ月に1回、父子面会の機会を設けています。面会にはアサヒの希望で私も同行しており、元夫の方は必ず元義母がついてきていました。しかし最近は住所を教えていないにもかかわらず、なぜかアサヒが元義母に学校のそばで待ち伏せされるという出来事が……。執着が度を超していて、このままだと元義母にアサヒが連れ去られる最悪の想像し