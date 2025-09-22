¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿£²£²Æü¡¢´ØÀ¾¤Ç¤âÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î£µ¿Í¤Ç¤¹¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë¡£¢¦¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ë¢¦ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡ÊÁ°´´»öÄ¹¡Ë¢¦ÎÓË§Àµ»á¡Ê´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¢¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÊÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ë¢¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÊÇÀ¿åÂç¿Ã¡ËÏÂ²Î»³¸©Ï¢¤Ç¤Ï£²£²ÆüÄ«¡¢ÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÏÂ²Î»³¸©µÄ¤é¤¬