ABEMAにて、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）を2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時から無料配信される。このたびのん演じる主人公・国見飛鳥の、復讐劇の幕開けとなる第1話の冒頭シーンを先行公開。併せて公衆トイレのセットでの撮影レポートをお届けする。【映像】復讐に燃えるダークヒーローを演じるるのんABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』