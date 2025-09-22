俳優・オダギリジョー（４９）が２３日放送のテレ東系「開運！なんでも鑑定団」（火曜、後８・５４）に、自身のヴィンテージコートの鑑定を依頼したことが２２日、分かった。テレビ東京が発表した。オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気のイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のもので、鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史上初。オダギリが、映