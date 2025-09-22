“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。9月13日（土）の放送は、今年12月に刊行を予定している「春陽文庫・探偵小説篇」の新刊4冊を紹介しました。「春陽文庫・探