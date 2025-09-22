イーロン・マスク氏がCEOを務めるAI企業「xAI」が、低コストかつ高性能なAIモデル「Grok 4 Fast」を2025年9月19日に発表しました。Grok 4 FastはGrok 4と同等性能かつ低コストなモデルとしてアピールされており、検索性能ではChatGPTやGeminiを抑えて現行モデル最上位と評価されています。また、Grok 4 Fastのベータ版がX(旧Twitter)を介して公開されており、無料ユーザーも簡単に使うことができます。Grok 4 Fast | xAIhttps://x.