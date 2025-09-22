Qobuzは、「ディスカバリー」ページを全面リニューアル。ユーザーの発見スタイルに合わせて選べる3つのスタイルで構成されるようになり、「伝説的な名盤から新進気鋭のアーティストまで、ミュージックチームによる丁寧なキュレーションを軸に、ユーザー一人ひとりの好みに合わせたパーソナライズされたレコメンド機能を融合させ、音楽発見の喜びを最大限