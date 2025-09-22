»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ç»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤¬Â³¤¯°ËÅì»Ô¤Ç¡¢21Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤é¤¬¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ï»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Áªµó¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÀ¼¤ò»ÔÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤è¤¦¤È»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î16¿Í¤¬»²²Ã¡£»Ô¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤¢¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä¸ø±à¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¾¯»Ò²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³Ø¹»ÅýÇÑ¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë