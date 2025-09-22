元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子、タレントのキンタロー。が２２日、都内で行われた映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督、１０月３日公開）の公開前イベントに登場した。米俳優レオナルド・ディカプリオが主演で、最愛の娘をさらわれた元革命家のボブ（ディカプリオ）が迫り来る刺客に襲われる中、闘争心をよみがえらせ、戦いに身を投じていく物語。今年の米アカデミー賞の大本命の声