¤­¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ÆþÁ±Ä®¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬»àË´¤·2¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿ÆþÁ±·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÆþÁ±Ä®¾®À¢¸Í¤Î¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÆþÁ±Ä®¤Î57ºÐ¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸¤«¤éÍè¤¿Ä«ÆüÄ®¤Î85ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆþÁ±Ä®¾åÌî¤Î¼«±Ä¶È¾¾¸¶¸ü»Ò¤µ¤ó¡Ê86