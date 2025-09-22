■これまでのあらすじ娘のメメがイヤイヤ期になり、洋服へのこだわりが特に強くなった。そこで母親のまろはメメに好きな服を選んでもらって買うことで、着替えを楽しくさせようとする。作戦は成功するが着替えすらも拒否したり、お風呂上がりにパジャマを着ることや髪を乾かすことも拒否する日も。それでも臨機応変に対応するまろだったが、風邪予防のためにドライヤーだけはしたいと思い、延長コードでなんとか髪を乾かすのだった