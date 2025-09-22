22日（月）さわやかな秋晴れ。九州では22日夜から下り坂になるでしょう。＜22日（月）の天気＞日本付近は大陸から高気圧に覆われて、広い範囲で晴れています。特に北日本や東日本では秋らしいさわやかな空気になっています。昼間は日差したっぷりで気温が上がりますが、夜は涼しくなりますので服装で上手に調節しましょう。西日本ではまだ暑さが残りますが、日中のムシムシ感はだいぶ和らぎそうです。夜になると九州で雲が多くなり