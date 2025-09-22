¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬¡¢25Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£µåÃÄ¤¬21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£º£±Ê¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ9¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦37¡£Ãæ5Æü¤ÎÅÐÈÄ¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤¯2Ç¯Ï¢Â³2·å¤Î10¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´û¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£