¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢ÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ç¤âÅÞ°÷¤äÅÞÍ§¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ¤Ï¤¬¤­¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸õÊä¼Ô¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¤ÈÅÞÍ§¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü4538¿Í¤ËÂÐ¤·ÅêÉ¼ÍÑ¤Î±ýÉü¤Ï¤¬¤­¤òÈ¯Á÷¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ