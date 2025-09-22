元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。国債発行による減税について「やってみなはれ」と持論を展開した。この日告示された自民党総裁選の話題で、候補者5人が掲げる物価高対策について特集した。その中で「実施すべきだと思う物価高対策」を問う世論調査で、「消費税減税」が45・8％、「所得税・住民税減税」28％と減税を支持する声が7割以上あ