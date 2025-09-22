画像はAmazon「ノー・ガンズ・ライフ」のページ（https://www.amazon.co.jp/dp/B074CKKYBB?binding=kindle_edition&ref=dbs_dp_rwt_sb_pc_tkin）より 【ノー・ガンズ・ライフ】 セール開催期間：9月25日まで Amazon、kindleストアでカラスマタスク氏のSFハードボイルドマンガ「ノー・ガンズ・ライフ」が全巻77円のセール価格になっている。