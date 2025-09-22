Amazonで「異世界おじさん」が半額 1巻から13巻までが半額にMANGA Watch

Amazonで「異世界おじさん」が半額 1巻から13巻までが半額に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • AmazonKindleストアで「異世界おじさん」がセール価格で販売されている
  • セールは、本作の1巻から13巻までが半額になるというもの
  • 22日発売の最新14巻を含めても、全巻を5438円で購入できる
記事を読む

