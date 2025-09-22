¡Ö½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¬»³¸©·Ù¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¤½¤¦¤È¸òÄÌ»ØÆ³¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¸©Æâ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸òÄÌ»ØÆ³¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï²¬»³¸©Æâ¤Î88¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤Î¤¦¤Á²¬»³»ÔËÌ¶è´äÅÄÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²¬»³¸©Æâ¤Çµ¯¤­¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤Ï697·ï¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ì»þÉÔÄä»ß¤ä