今回のお悩み「スマホを買うのにお得なタイミングってあるの？」スマホを買い替えたいと思っているのですが、できるだけお得に買いたいです。おすすめのタイミングはありますか？（20代後半／小売）■スマホを買うなら、お得なタイミングを狙いたい新しいスマホが欲しいな……と思っても、どのタイミングで買えばいいのか悩んでしまいがち。安い時期があるなら待ちたいし、でもすぐ必要になることもありますよね。今回はスマホを買