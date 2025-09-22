日経225先物は11時30分時点、前日比760円高の4万5490円（+1.69％）前後で推移。寄り付きは4万5070円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万5005円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。直後につけた4万4990円を安値にロングの動きが強まり、一気に4万5460円まで急伸。買い一巡後は4万5350円～4万5450円辺りでの保ち合いを継続するなか、終盤にかけてレンジを上抜けており、4万5510円まで上げ幅を広げた。 ア