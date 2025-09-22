ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¹·î22Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU-20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Î¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡£AÂåÉ½¤ÇWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·Ð¸³¤·¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï£·ÈÖ¡¢ÃíÌÜ¤Î²¤½£ÁÈ¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ï£³ÈÖ¤À¡£Âç²ñ¤Ï¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¼ã¤­ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç27Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¡¢30Æü¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥Á¥ê¡¢10·î£³Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÁ¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È