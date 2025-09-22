22Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ660±ß¹â¤Î4Ëü5450±ß¤ÈµÞÆ­¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ4Ëü5729.33±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï279.33±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü3926Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3151¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ30¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ24.89¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 45450