これは筆者友人A子の話。子どもの頃から「いい子」でいることが当たり前だったA子。親の望む方向で生き、自分の意思を持たずに大人になった―――そんなA子が大学生のとき、推し活との出会いで初めて「好き！」と夢中になれる感覚を知る……結婚を経て、親の価値観に縛られない自分を少しずつ取り戻していく過程のお話です。 親の望む方向で生きてきた日々 子どもの頃から、私は「いい子」でした。テストはいつ