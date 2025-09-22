アニメ『鬼滅の刃』の最新作となる劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表された。公開66日間で観客動員2362万1279人、興収340億1149万0700円を記録した。前週比で＋10億円となっている。【画像】目がヤバい…上弦の鬼とバトル中の善逸公開された『鬼滅の刃』場面カット劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開3日間で興収55.2億円を突破し、日本で公開された映画史