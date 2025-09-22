5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が10月3日より、J-WAVEでラジオ新番組『SONG STORIES』（毎週金曜深1：30〜2：00）のナビゲーターを担当する。同局が22日、発表した。初回は10月3日より放送。【写真】身振り手振りで説明する様子がかわいい安田章大同局は秋の改編について、コンセプトを「原点進化」と説明。「『J-WAVEらしさ』をさらに研ぎ澄ましながら、常に進化・拡張を続け、音楽のみならずカルチャー全般へと領域