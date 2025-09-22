俳優の森田剛が21日、東京芸術劇場・プレイハウスで上演されるパルコ・プロデュース 2025『ヴォイツェック』公開ゲネプロ前開幕前会見に共演の伊原六花、伊勢佳世、浜田信也、冨家ノリマサ、栗原英雄とともに参加した。【写真】無邪気な笑顔で手を振る森田剛ドイツの劇作家・ゲオルク・ビューヒナーが遺した未完の戯曲を現代的に解釈し、2017年ロンドンのオールド・ヴィック劇場で上演されたジャック・ソーン翻訳の手掛けたバ