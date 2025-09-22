ミュージカル『新テニスの王子様』の新たな挑戦となる5大企画が22日、発表された。あわせて、テニミュキッズ4人のビジュアルが公開された。【写真】再現度たか！公開された『新テニミュ』5thのキャスト全24人ビジュアル5大企画その1 は、《 4つのストーリー 》。新テニミュカンパニーが、各公演地で少しずつ異なるストーリー展開に挑む。東京・大阪・岐阜・東京凱旋公演用の4パターンの脚本で、これまでにない新テニミュとなる