日産自動車が開発した独自の運転支援システム「プロパイロット」の次世代版を搭載した試作車＝8日、東京都港区日産自動車は22日までに、独自の運転支援システム「プロパイロット」の次世代版を搭載した試作車を報道陣に公開した。協業する英新興企業の人工知能（AI）技術を活用し、従来の高速道路だけではなく、市街地でも高度な支援を実現。2027年度から売り出す新車に順次導入する計画だ。システム側がハンドルやブレーキ、