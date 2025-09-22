俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)が、第30回釜山国際映画祭のミッドナイト・パッション部門へ招待され公式上映が行われた。レッドカーペットには、二宮と川村元気監督、サプライズで劇中のキャラクター"歩く男(おじさん)"に扮した河内大和が登場した。『８番出口』が釜山国際映画祭のミッドナイト・パッション部門で上映『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作