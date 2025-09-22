ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー酒井一圭（50）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。年内での活動休止を発表した女性3人組「Perfume」への思いをつづった。「Perfume」は今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ