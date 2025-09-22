コラムニストの小林久乃がドラマや映画などで活躍する俳優たちについて考えていく連載企画『バイプレイヤーの泉』。第165回はタレントの北村匠海さんについて。両手からこぼれてしまいそうな才能のエピソードの数々を聞くたびに、とても気になっていた存在だ。私はよく格好のいい人を学校のクラスになぞらえて考えるが、北村さんは格好良すぎてクラス単位には想像が収まらない。例えるとするなら陸上部のインターハイで見かけた、