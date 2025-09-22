俳優の森田剛（46）が主演する舞台「ヴォイツェック」が、23日に東京・池袋の東京芸術劇場で初日を迎える。冷戦下のドイツを舞台に、幼少期に辛い過去を持つ英国人兵士がPTSD（心的外傷後ストレス障害）や薬物投与の影響で現実と過去の境界が曖昧になっていく様を描く。開幕を控え、森田らキャストが通し稽古を公開した。森田は「あっという間の稽古を終えてついに初日が来た。ワクワクしています」と静かに闘志を燃やす。稽古