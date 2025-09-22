¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Ç30Âå¤Î½÷À­¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿30Âå¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢º£¤âÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£