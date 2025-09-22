FNN¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¹ð¼¨¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤È21Æü¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤È¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì25¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢2¿Í¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡¦21Æü¡¦ÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1018¿Í¤¬²óÅúÀÐÇË¼óÁê¤Î¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬28.3¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¾®