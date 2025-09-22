森三中の大島美幸（Miyuki）とガンバレルーヤよしこ（Yoshiko）、まひる（Mahiru）によるユニット、MyM（マイムー）が初の恋愛ソング「おまんじゅうこわい」を10月15日に発売する。落語の演目「まんじゅうこわい」に由来した楽曲で熱烈な恋愛模様とコミカルな要素を掛け合わせた。3人はコメントを発表した。Miyuki「おまんじゅうこわい」という歌は、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛の歌になっています。我々恋愛の方はあまり