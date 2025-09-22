【モデルプレス＝2025/09/22】「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」が、WOWOWにて12月に放送・配信決定。町田啓太、菅生新樹、伊藤淳史、藤原丈一郎（なにわ男子）の4人が主演を務めることが発表された。藤原はWOWOWドラマ初出演にして初主演、町田と菅生もWOWOWドラマ初主演となる。【写真】なにわ藤原丈一郎、色気溢れる“自身史上最高ボディ”◆池井戸潤氏「かばん屋の相続」WOWOWで放送＆配信決定民放地上波