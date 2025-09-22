【モデルプレス＝2025/09/22】SUPER EIGHTの安田章大がナビゲーターを務めるJ-WAVEの新ラジオ番組「SONG STORIES」（毎週金曜日／25：30〜26：00）が、10月3日よりスタート。安田が、名曲の裏側に隠された物語を語る。【写真】SUPER EIGHT安田章大、大人の色気纏ったシャワーシーン◆安田章大、新ラジオ番組「SONG STORIES」ナビゲーターに就任同局は、2025年10月1日より秋の番組改編を実施。今回の改編コンセプトは「原点進化」。